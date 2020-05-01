İngiltere'de koronadan sonra yeni alarm: 18 bin kişi ölebilir

Dünyayı etlkisi altına alan corona virüs salgınından etkilenen ülkelerin başında gelen İngiltere’de corona virüs (Covid-19) nedeniyle sağlık hizmetleri çöktü.

Ülkede corona virüs salgının ardından kanser hastaları için alarm verildi. İngiliz kanser uzmanları, ülkede yeni teşhis edilen 6 bin 270 kanser hastasının corona virüs tedavisine öncelik verilmesine bağlı olarak gelecek 12 ay içerisinde ölebileceğini ve ülkedeki tüm kanser hastaları dikkate alındığında bu sayının 17 bin 915’e ulaşabileceği konusunda uyardı.

Araştırmacılar, bazı ölümlerin kanserli kişilerin corona virüse yakalanması sonucu gerçekleşeceğini, bazılarının ise tanı konulmakta geç kalınması veya kemoterapi gibi geciken tedaviler sonucu yaşanacağını öngörüyor.