İngiltere'de gençlere dövme yasaklanabilir

İngiltere'de 18 yaş altındakilere estetik ameliyat yasağı gelebilir. Kraliyet kamu sağlığı topluluğu, hükümete 18 yaş altındakilere estetik ameliyat, dövme, piercing gibi uygulamaların yasaklanması çağrısında bulundu.



Topluluğun yayınladığı raporda İngiltere'de her beş kişiden birinin dövme yaptırdığına dikkat çekildi. Son 5 yılda dövme ve iğneli işlem yaptıran her 5 kişiden birinin şişme ya da yanma gibi olumsuz sonuçlarla karşılaştığı belirtildi.



Raporda operasyonları yaptıran insanların beşte ikisinin yaptırdıkları kişilerin lisanslı olup olmadığını kontrol ettirmediğine de dikkat çekildi.



Rapora göre İngiltere'de halkın büyük çoğunluğu, bu tür işlemler uygulayanların enfeksiyon kontrol yeterliliği kazanmasının zorunlu olması gerektiğine inanıyor.



Bu tür işlemlerin 18 yaş altındakilere yasaklanması çağrısı yapılan raporda halkın yüzde 87'sinin böyle bir yasağın doğru bir karar olacağına inandığı bildirildi.