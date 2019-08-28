İngiltere'de büyük kriz! Boris Johnson'dan şok talep
İngiltere'de Başbakanı Boris Johnson, Kraliçe'den Eylül'de tatilden dönecek olan parlamentoyu askıya almasını talep edeceğini duyurdu.
İngiltere'de basına açıklamalarda bulunan başbakan Boris Johnson, Kraliçe Elizabeth'ten parlamentoyu askıya almasını talep edeceğini açıkladı. Kabul durumunda hükümetin yeni dönem yasama programını 14 Ekim'de açıklamayı planladığı belirtildi. Bu sayede hükümetin vekilleri, 31 Ekim'deki Brexit öncesinde AB'den anlaşmasız ayrılmasını engelleyecek adımlar atmasını zorlaştırmayı planlandığı belirtildi.