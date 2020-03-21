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  3. İngiltere 'sürü bağışıklığı' politikasından vazgeçti

İngiltere 'sürü bağışıklığı' politikasından vazgeçti

İngiltere 'sürü bağışıklığı' politikasından vazgeçti

Ortaya çıktığı Çin'in Wuhan kentinde kontrol altına alınan koronavirüs (Kovid-19) dünyayı etkilemeye devam ediyor. Dünya çapında ölü sayısı 11 bini, vaka sayısı ise 276 bini geçti. İngiliz hükümeti ise "sürü bağışıklılığı" politikasından vazgeçerek önlemlerini arttırmaya başladı.

Londra yönetimi " Sürü Bağışıklığı" sisteminden vazgeçti ve önlemlerini artırmaya başladı.

İngiltere'de 33 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 177'ye, toplam vaka sayısı 3 bin 983'e ulaşırken, ülkede koronavirüs önlemleri kapsamında bugünden geçerli olmak üzere restoran, bar, cafe, sinema ve tiyatroların kapatılmasına karar verildi. İlk başlarda nüfusun en az yüzde 60’ına virüsün bulaşması yoluyla toplumsal bağışıklılık kazanılması stratejisi güden İngiliz hükümeti, eleştiriler ve toplamda ölü sayısının 250-300 bin arasında olacağını gösteren raporların ardından geri adım atmıştı.


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