İngiltere için kritik uyarı: Londra'da 600 bin enfekte aday

Koronavirüs salgınında ölü ve vaka sayısının her geçen gün arttığı İngiltere’den salgının yayılma hızıyla ilgili açıklama geldi. İngiltere’de faaliyet gösteren Imperial College London adlı üniversite tarafından paylaşılan verilere göre, ülke nüfusunun yüzde 1.2 ila 5.4’ünün koronavirüse yakalanmış olabileceği ifade edildi. Bu sayılar oranlandığında 8 milyon 900 bin kişinin yaşadığı başkent Londra´da, ortalama 600 bin kişinin virüse yakalanmış olabileceği öne sürüldü. Buna göre her 15 kişiden birinin koronavirüse (Kovid-19) yakalanmış olabileceği ifade edildi. İngiltere´de son resmi sayılara göre 4 bin 313 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirirken; yaklaşık 40 bini aşkın kişi de virüs tespit edildi.