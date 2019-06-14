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İngiltere de saldırılardan İran'ı sorumlu tuttu

İngiltere de saldırılardan İran'ı sorumlu tuttu

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Umman Denizi’ndeki saldırının arkasında İran’ın olduğuna ‘neredeyse’ emin olduklarını söyledi.

Dün sabah saatlerinde Umman Denizi’nde saldırıya uğrayan iki petrol tankeri hakkında açıklamada bulunan İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt saldırıların arkasında İran’ın olduğu konusunda ‘neredeyse’ emin olduklarını söyledi. Hunt, “Dün Umman Körfezi'ndeki iki gemiye yapılan saldırıyı kınıyorum. Kendi değerlendirmemiz, saldırıların sorumluluğunun neredeyse kesinlikle İran’a ait olduğu sonucuna varmamızı sağlıyor. Bu son saldırılar İran’ın davranışını dengesizleştirici bir yapıya dayanıyor ve bölge için ciddi bir tehlike oluşturuyor” ifadelerini kullandı. 

Saldırılardan sonra açıklama yapmış olan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Washington’un İran’ı suçlu bulduğunu belirterek, “Umman Körfezinde olan saldırılarla ilgili olarak ABD’nin vardığı sonuç İran İslam Cumhuriyetinin sorunlu olduğu yönündedir” ifadelerini kullanmıştı. 

(İHA)

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