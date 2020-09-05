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  3. İngiltere Başbakanı Johnson'dan kritik 'AB'den anlaşmasız ayrılık' açıklaması
05 Eylül 2020 Cumartesi 16:07 | Son Güncelleme:

İngiltere Başbakanı Johnson'dan kritik 'AB'den anlaşmasız ayrılık' açıklaması

İngiltere Başbakanı Johnson'dan kritik 'AB'den anlaşmasız ayrılık' açıklaması
AA

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) ile ticaret anlaşması yapmadan Brexit geçiş dönemini terk etmesini istediğini belirterek, anlaşmalı ya da anlaşmasız ayrılıkla ülkesinde refah düzeyinin daha da yükseleceği değerlendirmesinde bulundu.

İngiliz SKY News'e Brexit sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Boris Johnson, ayrılığın ardından nakliye sektöründe oluşabilecek sınır sorunları da dahil her türlü olasılığa hazır olduklarını belirtti.

AA'nın aktardığı habere göre, Johnson, "Yıl sonuna kadar ne olursa olsun AB'den ayrıldığımızı, geçiş dönemini terk ettiğimizi herkesin anlamasını sağlamalıyız. AB'li ortaklarımızın İngiltere'nin ne yapmak istediğini anlamaları çok önemlidir." dedi.

Ülkesinin AB ile ticaret anlaşması yapmadan Brexit geçiş dönemini terk etmesini istediğine dikkati çeken Johnson, "Anlaşmalı olsun ya da olmasın İngiltere'nin refah düzeyi daha da yükselecek. Avustralya tarzı bir anlaşmaya veya çözüme sahip olabiliriz. Bize Kanada tarzı bir çözüm de sunabilirler, her iki olasılığa da hazırız." ifadelerini kullandı.

BREXİT SONRASI İLİŞKİLER

31 Ocak'ta AB'den ayrılan İngiltere, birlikle ticaret başta olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyor.

Ayrılık anlaşması uyarınca tarafların müzakere sürecini ve geçiş dönemini uzatmak için haziran sonuna kadar karar vermeleri gerekse de görüşmelerde henüz bir ilerleme kaydedilemedi.

İngiliz yetkililer, AB'nin itirazlarına rağmen geçiş dönemini uzatmamakta ve müzakerelerin 2020 sonuna kadar tamamlanmasında ısrar ediyor.

Eğer anlaşmaya varılamazsa iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık 2020 sonrasında Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre yapılacak.

Başbakan Johnson'ın "Avustralya şartları" diye nitelediği durum, büyük oranda anlaşmasız ayrılığı ifade ediyor.

Avustralya'nın AB ile kapsamlı bir ticaret anlaşması bulunmuyor ve iki taraf arasındaki ticaretin büyük bir kısmı, bazı ürünler hariç, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre yapılıyor.

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