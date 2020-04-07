İngiltere Başbakan Yardımcı Gove kendini karantinaya aldı
İngiltere Başbakan Yardımcısı Michael Gove, aile üyelerinden birinde COVID-19 belirtilerinin görülmesi üzerine kendini karantinaya aldı.
Michael Gove konuya ilişkin açıklamayı Twitter hesabından yaptı.
Gove, söz konusu tweetinde, kendisinde hastalık belirtisinin bulunmadığını belirterek normal şekilde çalışmaya devam ettiğini bildirdi.
İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock'un 27 Mart'ta COVID-19 testleri pozitif çıkmıştı.