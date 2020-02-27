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İngiltere, AB'nin bir programından daha çıkacak

İngiltere, AB'nin bir programından daha çıkacak

Brexit süreci sonrasında AB'den ayrılan İngiltere, Avrupa Yakalama Emri Programı'ndan çıkmak istiyor.

İngiltere, Avrupa Birliğinden (AB) ayrılmasının ardından, suçluların hızlı bir şekilde iade edilmesinde kullanılan Avrupa Yakalama Emri Programı'nda yer almak istemediğini, bunun yerine daha geniş kapsamlı bir anlaşmaya varılması gerektiğini açıkladı.

AA'nın aktarmış olduğu habere göre, İngiliz hükümetinin "AB ile gelecekteki ilişkimiz; İngiltere'nin müzakerelere olan yaklaşımı" başlıklı müzakere çerçeve metninde, yol haritasında suçluların iadesi anlaşmasına da değinildi.

Metinde, şu ifade yer aldı:

"İngiltere, gelecekteki ilişkinin bir parçası olarak Avrupa yakalama emirlerinde yer almak istemiyor."

Hükümet, bunun yerine AB'nin Norveç ve İzlanda'yla yaptığı anlaşmayı baz alan ancak Avrupa yakalama emirlerinin kapsama alanının dışındaki kişiler için de uygun ilave güvenceler ve hızlı iade düzenlemeleri içeren bir anlaşmanın sağlanması gerektiğini savundu.

AB ülkeleri arasındaki uzun iade süreçlerinin önüne geçilmesinin amaçlandığı program, 2004'te yürürlüğe girmişti.

İngiltere, uzun süren müzakereler ve siyasi tartışmaların ardından 31 Ocak'ta AB'den ayrılmıştı.


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