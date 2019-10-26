İngiliz YPG'li terörden mahkum oldu

İngiltere’ye döndükten sonra ‘terör’ suçlamasıyla dava açılan James, “YPG’ye katıldığı için” değil, İngiltere’de de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilen PKK’nın Irak’taki kampında eğitim aldığı için suçlu bulundu. James’in cezası 7 Kasım’da belli olacak. James, DEAŞ’la savaşan YPG saflarında katıldıktan sonra İngiliz mahkemelerinde yargılanan ilk İngiliz vatandaşı oldu. James, Suriye’ye gitme planlarını internette paylaşınca, ‘terörist aktivite hazırlığı içinde olduğu’ gerekçesiyle gözaltına alındı, ancak serbest bırakılarak pasaportu da iade edilmişti.