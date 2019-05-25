Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0835
  • 6,8198
  • 251.269
  • 86.072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. İngiliz vatandaşların çoğu ülkelerinin krizde olduğunu düşünüyor

İngiliz vatandaşların çoğu ülkelerinin krizde olduğunu düşünüyor

İngiliz vatandaşların çoğu ülkelerinin krizde olduğunu düşünüyor

Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılık (Brexit) çıkmazındaki İngiltere'de, halkın çoğunluğunun ülkenin kriz durumunda olduğunu düşündüğü ve erken genel seçime gidilmesini istediği belirtildi.

Sky News kanalı ile bağlantılı Sky Data, Başbakan Theresa May'in istifa kararı almasının ardından yaptığı anketin sonucunu yayımladı. 

999 kişinin görüşüne başvurulan ankete göre, Başbakan May'in yerine gelecek ismin belirlenmesinin hemen ardından erken seçime gidilmesini isteyenlerin oranı yüzde 54 olurken, yüzde 36 buna karşı çıktı, yüzde 11 ise görüş bildirmedi. 

Katılımcıların yüzde 65'i İngiltere'nin şu anda krizde olduğunu belirtirken, yüzde 27'si de bunun gerçeği yansıtmadığını söyledi. Yüzde 8'lik bir kesim ise kesin bir kanaat dile getirmedi. 

Ankete katılanların yüzde 73'ü İngiliz halkının son birkaç yılda daha fazla bölündüğünü, yüzde 10'u daha birleştiğini, yüzde 6'sı da hiçbir değişiklik olmadığını söylerken, geriye kalan kesim bu değerlendirmeden emin olmadığını belirtti. 

Brexit anlaşmasını 3 kez denemesine rağmen parlamentodan geçiremeyen Theresa May, yeni girişim öncesi partisinden gelen baskıya daha fazla dayanamayarak 7 Haziran'da Muhafazakar Parti liderliğinden istifa edeceğini açıklamıştı. 

İngiltere 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit'i, parlamentodan anlaşmaya onay çıkmadığı için önce 12 Nisan'a, daha sonra da 31 Ekim'e ertelemek zorunda kalmıştı.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Fahriye Evcen'in son halini görenler tanıyamıyor!
Kaldığı otelin geceliği 10 bin TL
Oğlunu dövdüğü için Taha Tatlıcı'yı bıçakladığını söyleyen Günay Musayeva ağız değiştirdi
Murat Arkın'dan o paylaşımlara sert tepki!
Hadise'nin kardeşi Alman futbolcuya kafayı taktı
Kolon kanseri belirtileri nelerdir? <br> Dışkılama alışkanlığının değişimi bize neyi gösterir? <b

Kolon Kanseri Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir? | Doç. Dr. Erdal Polat

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü

İnci kefalinin müthiş yolculuğu