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  3. İngiliz The Times gazetesi dünyaya duyurdu! 'Yunanlar göçmenlere saldırıp Türkiye'ye itiyor'
11 Haziran 2020 Perşembe 00:18 | Son Güncelleme:

İngiliz The Times gazetesi dünyaya duyurdu! 'Yunanlar göçmenlere saldırıp Türkiye'ye itiyor'

İngiliz The Times gazetesi dünyaya duyurdu! 'Yunanlar göçmenlere saldırıp Türkiye'ye itiyor'

Göçmenler konusunda sık sık Türkiye'yi suçlayan ve karalama çabası içinde olan Yunanistan'ın Ege Denizi'nde uyguladığı insanlık dışı yöntem uluslararası kamuoyunu da ayağa kaldırdı.

İngiliz The Times gazetesinin ele geçirdiği görüntülerde maskeli ve silahlı iki kişinin kadın ve çocukların olduğu plastik bir bota saldırırken görülüyor. Adamlar motorunu da sökerek teknenin akıntıya kapılmasına sebep oluyor. Gazete, Yunan sahil güvenlik birimlerinin böylece teknenin hızla Türkiye karasularına girmesini amaçladığını yazdı.

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