Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0113
  • 6,716
  • 246.834
  • 86.858
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. İngiliz siyasetçiye milkshake ile protesto

İngiliz siyasetçiye milkshake ile protesto

İngiliz siyasetçiye milkshake ile protesto

İngiliz siyasetçi Nigel Farage, Avrupa Parlamentosu seçimleri kapsamında Newscastle merkezinde gerçekleştirdiği tur sırasında bir protestocu tarafından üzerine milkshake döküldü.

Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi'nin (UKIP) eski başkanı olan yeni kurulan Brexit Parti’nin de lideri olan Nigel Farage, bugün beklenmeyen bir tepkiyle karşılaştı. Avrupa Parlamentosu seçimleri için Newcastle şehir merkezinde tur atan Farage’ın üzerine bir protestocu tarafından milkshake atıldı. Kıyafetinin sütlü içerikle kirlendiği gözlenen Farage, ÖNCE olayı “güvenlik zafiyeti” olarak tanımlarken daha sonra aracına binerek olay yerinden hızla uzaklaştı.

İHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Scarlett Johansson nişanlandı
Müslüm Gürses'ten sonra Bülent Ersoy... 'Teklifi reddettim'
Beren Saat'ten 'Kafamız rahat' paylaşımı
'Daha kötüsü de olabilirdi'
Banu Alkan, Burcu Esmersoy ile aralarında geçen o diyaloğu anlattı! 'Sen kimsin?'
Galatasaray, Süper Lig´in 33. haftasında Medipol Başakşehir´i 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.

Cimbom Attı, GS TV Spikerleri Çıldırdı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Minik Nurcan gözyaşları içinde toprağa verildi

Lazer silahına hava savunma görevi