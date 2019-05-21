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  3. İngiliz siyasetçiye 'milkshake' atan saldırgan mahkemeye çıkarılacak

İngiliz siyasetçiye 'milkshake' atan saldırgan mahkemeye çıkarılacak

İngiliz siyasetçiye 'milkshake' atan saldırgan mahkemeye çıkarılacak

İngiltere'de Brexit Partisi lideri Nigel Farage, Newcastle şehrini ziyareti sırasında dün 'milkshake'li saldırıya uğramıştı.

Newcastle şehrinde siyasi propaganda çalışmaları yapmakta olan Farage'ye bir genç tarafından milkshake içecek fırlatılmış; saldırğgan olay yerinde polislerce gözaltına alınmıştı. Takım elbisesinin büyük bir bölümü sütlü içecek ile kaplanmış olan Farage, korumalarına "Tam anlamıyla fiyasko" diyerek tepki göstermişti.

İngiliz basını, gözaltına alınan 32 yaşındaki Paul Crowther'ın 'saldırı' ve 'hukuken cezai yaptırım gerektiren fiil' ile suçlandığını ve bugün mahkemeye çıkarılacağını duyurdu.

(DHA)

 

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