İngiliz siyasetçiye 'milkshake' atan saldırgan mahkemeye çıkarılacak

Newcastle şehrinde siyasi propaganda çalışmaları yapmakta olan Farage'ye bir genç tarafından milkshake içecek fırlatılmış; saldırğgan olay yerinde polislerce gözaltına alınmıştı. Takım elbisesinin büyük bir bölümü sütlü içecek ile kaplanmış olan Farage, korumalarına "Tam anlamıyla fiyasko" diyerek tepki göstermişti.

İngiliz basını, gözaltına alınan 32 yaşındaki Paul Crowther'ın 'saldırı' ve 'hukuken cezai yaptırım gerektiren fiil' ile suçlandığını ve bugün mahkemeye çıkarılacağını duyurdu.

(DHA)