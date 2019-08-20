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İngiliz şirketten Suudilere elektronik harp desteği

İngiliz şirketten Suudilere elektronik harp desteği

Havacılık ve savunma sanayisinde faaliyet gösteren bir İngiliz şirketi olan BAE Systems, Suudi uçaklarına elektronik harp hizmeti sunacak sözleşmeyi kazandı.

TM Dijital Haber Merkezi

BAE Systems, Suudi Arabistan'a ait uçaklara yönelik dijital elektronik harp sistemleri ve füze uyarı sistemleri ile ilgili sürdürülebilirlik hizmetleri için 19.2 milyon dolarlık sözleşmeyi kazandığını duyurdu.

BAE Systems tarafından yaptığı açıklamada, "BAE Systems, AN / ALQ-239 Dijital Elektronik Harp Sistemleri (DEWS) ve AN / AAR-57A (V) Ortak Füze Uyarı Sistemi (CMWS) donanımı / yazılımı ile ilişkili sürdürülebilirlik hizmetleri için 19.2 milyon dolarlık ihaleyi kazandı.” denildi.

Sözleşme kapsamında teslim edilecek sistemlerin 13 Ağustos 2022'ye kadar tamamlanması bekleniyor.

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