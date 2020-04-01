İngiliz medyası duyurdu! Ordu harekete geçti

İngiliz medyası, Birleşik Krallık Silahlı Kuvvetlerinin başkent Londradaki sergi ve uluslararası kongre merkezi London ExCeli koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında geçici hastaneye çevirmek için çalışmalara başladığını duyurdu.

Bugün hasta kabul edileceği bildirilen geçici hastanenin, 10 gün içerisinde 4 bin yatak kapasitesine ulaşacağı bildirildi.

'BANA VERİLEN EN BÜYÜK GÖREV'

İngiliz medyasına konuşan Albay Ashleigh Boreham, askeri kariyerinde aldığı en büyük görevin bu olduğunu belirterek, "Ülkemizdeki insanlar için bir hastane inşa ediyoruz. İnsanların hayatlarını kurtarıyorsunuz ve bu hayatlar, sizin ailelerinizin hayatları da olabilir. Bu şimdiye kadar bana verilen en büyük görev" ifadelerini kullandı.

'BU DA BİZİM SOMME MUHAREBEMİZ'

Boreham, ordunun koronavirüsle mücadelesinin Birinci Dünya Savaşında Fransa'da gerçekleşen ve bir milyondan fazla can kaybı ile sonuçlanan Somme Muharebesinden farklı olmadığını ifade ederek, "Büyükbabam Somme'deydi, bu da ondan farklı değil. Ben sadece farklı bir savaştayım. Londralıyım, Londra'da arkadaşlarım ve ailem var. Burada çalışan insanların çoğu, burada çalışan askerlerin çoğu Londra'dan. Bunu Londralıların hayatlarını kurtarmak için yapıyoruz. Bunlar yoldaşlarımız, hiçbir fark yok. Sivil ya da asker olmaları önemli değil" dedi.

(DHA)