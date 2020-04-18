İngiliz hemşire koronavirüs hastasını eliyle öldürdü! '5 dakikada kalp atışı bitti'

Nittla, hastanın kızıyla konuştuğunu belirterek şunları söyledi: “Annesinin hiç acı çekmeyeceği, huzurla uyuyacağı konusunda ona söz verdim. Müzik açıp solunum cihazını kapadım. Yatağına oturup o son nefesini verirken ellerini tuttum. Ekrandaki yanıp sönen ışığa bakarken kalp atış sayısının sıfıra indiğini, ardından çizginin dümdüz olduğunu gördüm Hepsi 5 dakika sürdü.”