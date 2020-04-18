İngiliz hemşire koronavirüs hastasını eliyle öldürdü! '5 dakikada kalp atışı bitti'
Londra'daki Royal Free Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde çalışan başhemşire Juanita Nittla, koronavirüs tedavisi gören 50 yaşındaki hastanın fişini çekti.
Nittla, hastanın kızıyla konuştuğunu belirterek şunları söyledi: “Annesinin hiç acı çekmeyeceği, huzurla uyuyacağı konusunda ona söz verdim. Müzik açıp solunum cihazını kapadım. Yatağına oturup o son nefesini verirken ellerini tuttum. Ekrandaki yanıp sönen ışığa bakarken kalp atış sayısının sıfıra indiğini, ardından çizginin dümdüz olduğunu gördüm Hepsi 5 dakika sürdü.”