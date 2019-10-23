İngiliz gazeteden çarpıcı yorum! 'Türkiye istediği her şeyi aldı'

Haberde, Türkiye ve Rusya’nın Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik taahhütleri yeniden dile getirdiği vurgulandı. Haberde “artık Türkiye'nin güney sınırında, Rojava'da devlet benzeri bir oluşum olmadığı” vurgulanarak, “Barış Pınarı Harekâtı, 2 haftadan az bir süre içinde tamamlandı, Türkiye hemen hemen istediği her şeyi elde etti. Sayın Erdoğan şimdiden kendisini önümüzdeki hafta Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında ulusa hitaben zafer konuşması yapacak şekilde konumlandırdı” denildi.

Daily Telegraph’ın haberinde Rusya’nın Suriye’nin kuzeydoğusunda en fazla siyasi ağırlığı olan güç olarak hızla ABD’nin yerini aldığı belirtildi. Gazete, anlaşma ile PKK/YPG’nin Kobanı ve Tel Rıfat’tan çekilecek olmalarına atfen, “Türkiye'nin 1 yıldan uzun süredir bunu talep ediyordu” dedi.

CNN’DEKİ ANALİZ: KAYBEDEN WASHINGTON



CNN International’ın internet sitesi için analiz kaleme alan Moskova büro şefi Nathan Hodge ise Başkan Erdoğan ile Putin arasındaki Suriye uzlaşması için ‘ABD’nin bu işte en çok zarar gören, kaybeden taraf olduğunu’ belirtti.

Analizde Başkan Erdoğan ile Putin’in uluslararası sınırları yeniden çizmeyi gerektirmeyen ve ayrılıkçı güçlerin cesaretini kıran bir çözüm konusunda birleştiğine dikkat çekildi.



Analizde, “Bu anlaşmadaki, jeopolitik anlamda en büyük ölçütte kaybeden taraf Washington. ABD birliklerinin hızlı bir şekilde çekilmesi Putin’e bir hediye oldu” denildi.