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İngiliz elçi Boris Johnson’un köyünde

İngiliz elçi Boris Johnson’un köyünde

İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Başbakan Boris Johnson’ın dedelerinin memleketi olan Çankırı’nın Kalfat Köyü’nü ziyaret etti.

Boris Johnson ile akrabalıkları olduğunu belirten vatandaşlar tarafından karşılanan Chilcott, evin bahçesinde sergilenen halk oyunları gösterisini izledi. Evi gezerek bilgi alan Büyükelçi, Johnson’ın, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı’ya yazdığı mektubu kendisine teslim etti. Chilcott, “Türkiye’yi ziyaret eden Britanyalıların sayısı arttıkça bizlerin onları korumaya verdiğimiz önem de aynı oranda artmakta” diye konuştu. 

 

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