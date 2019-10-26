İngiliz elçi Boris Johnson’un köyünde

Boris Johnson ile akrabalıkları olduğunu belirten vatandaşlar tarafından karşılanan Chilcott, evin bahçesinde sergilenen halk oyunları gösterisini izledi. Evi gezerek bilgi alan Büyükelçi, Johnson’ın, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı’ya yazdığı mektubu kendisine teslim etti. Chilcott, “Türkiye’yi ziyaret eden Britanyalıların sayısı arttıkça bizlerin onları korumaya verdiğimiz önem de aynı oranda artmakta” diye konuştu.