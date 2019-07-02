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  3. İngiliz donanması 100 yıl sonra ilk kez Baltık'ta

İngiliz donanması 100 yıl sonra ilk kez Baltık'ta

İngiliz donanması 100 yıl sonra ilk kez Baltık'ta

Rusya’ya gözdağı için Baltık Denizi’ne bir asır sonra yeniden İngiliz çıkarması yapıldı.

Yedi ülkenin katıldığı İngiliz liderliğindeki tatbikat Moskova’nın Kaliningrad’daki topraklarına yakın sularda gerçekleşti. İngiltere Savunma Bakanı Penny Mordaunt, Baltık Koruma Operasyonu’nda yer alan Kraliyet Donanması gemisi HMS Albion’da yaptığı açıklamada, Kremlin’e uyarılarda bulundu. Litvanya topraklarıyla çevrili Moskova’ya bağlı Kaliningrad şehrine yakın sulardaki görevde, İngiltere önderliğindeki Müşterek Denizaşırı Askeri Sefer’inde (JEF) 7 ülkeden 4 binden fazla personel ve 44 gemi yer aldı.    

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