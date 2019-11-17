İngiliz basını: Ordumuz savaş suçu işledi, hükümetimiz üstünü örttü

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İngiltere hükûmeti ve silahlı kuvvetleri, İngiliz ordusunun Irak ve Afganistan'daki sivillere yönelik cinayetlerini gizlemekle suçlandı.

BBC Panorama ve Sunday Times tarafından yürütülen bir araştırma kapsamında, savaş suçlarına ilişkin güvenilir kanıtlar bulduğunu söyleyen 11 farklı İngiliz dedektifle görüşüldü. Söz konusu araştırmada, ilgili askerlerin sivil cinayetleriyle ilgili olarak yargılanmaları gerektiği vurgulandı.

İngiltere Savunma Bakanlığı, iddiaların asılsız olduğunu belirterek böylesi bir “suçun üzerini örtme” şeması bulunmadığını öne sürdü.

YENİ BİR DELİLE ULAŞILDI

Irak işgali sürecinde işlendiği öne sürülen savaş suçlarını araştıran Irak Önemli Suçlamalar Takımı (IHAT) yeni bir delile ulaştı.

2003 yılında Irak’ın Basra kentinde devriye atan bir İngiliz askeri, Iraklı bir polis olan Raid el Musavi’yi vurdu. Bir sokak arasında vurulan Musavi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bu olay, o dönemde bölgedeki İngiliz askerlere kumandanlık eden Binbaşı Christopher Suss-Francksen tarafından soruşturuldu.

Binbaşı Suss-Francksen, 24 saat içerisinde sonuçlandırdığı soruşturmasında, İngiliz askerin Iraklı polisi vurmasının meşru olduğu sonucuna vardı. Buna gerekçe olarak, önce Iraklı polisin ateş ettiğini, İngiliz askerin ise kendisini savunduğunu söyledi. Binbaşı, bu savına destek veren bir başka İngiliz askerinin de görgü tanığı olduğunu rapor etti.

HABERİ OLMADAN “GÖRGÜ TANIĞI” YAZILAN ASKER

Olayla ilgili yaklaşık iki yıllık bir araştırma yapan ve 80 farklı İngiliz askeriyle birebir görüşen IHAT araştırmacıları, Iraklı polisin öldürüldüğü olayın görgü tanığı olduğu iddia edilen askerle de konuştu. Fakat o asker, Binbaşı Suss-Francksen’in bahsettiği sokak arasında hiç bulunmadığını ve olaydan haberi olmamasına rağmen görgü tanığı olarak lanse edildiğini anlattı.

Yalnızca bir el ateş edildiğini duyduğunu söyleyen İngiliz asker, bu çerçevede Iraklı polisin ateş etmiş olamayacağını söyledi. İngiliz askerinin bu sözleri, o bölgede olan birçok farklı asker tarafından da doğrulandı.

İNGİLTERE, ASKERLERİNİ YARGILAMAK İSTEMİYOR

Söz konusu araştırmayı gerçekleştiren IHAT ekibinden biri, BBC Panorama’ya yaptığı açıklamada, “İngiltere Savunma Bakanlığı, rütbesine bakılmaksızın, çok olağanüstü bir durum yaşanmadıkça, hiçbir askerini yargılama taraftarı değil.” diye konuştu.

BBC Panorama’nın “Savaş Suçları Skandalı Ayyuka Çıktı” belgeselinin, 18 Kasım Pazartesi günü televizyonda yayımlanacağı bildirildi.