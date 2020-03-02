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  3. İngiliz bakandan Türkiye'ye kritik ziyaret

İngiliz bakandan Türkiye'ye kritik ziyaret

İngiliz bakandan Türkiye'ye kritik ziyaret

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek üzere yarın Ankara'ya çalışma ziyareti düzenleyecek.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İngiltere'nin 31 Ocak'ta Avrupa Birliği'nden ayrılmasından sonra ilk kez Türkiye'yi ziyaret edecek. Raab, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek Ankara'ya gelecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Raab'ın Türkiye ziyareti sırasında gerçekleşecek görüşmelerde Brexit sonrası iki ülke ilişkileri ile başta Suriye olmak üzere bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülüyor.

 

 


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