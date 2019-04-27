Çin Devlet Başkanı Cinping, Çin'in altyapı inşası girişimine daha fazla katılım çağrısında bulundu

Çin'in başkenti Pekin'de dün başlayan "Kuşak ve Yol" 2. Uluslararası İşbirliği Forumu'nun ardından Şi, liderlerin katıldığı bir konferansta yaptığı konuşmada, Kuşak ve Yol girişimine daha fazla ülkenin katılımını beklediklerini dile getirdi.

Şi, forum sırasında 64 milyar dolarlık ek anlaşmaların imzalandığını kaydetti.

Forumun ardından imzalanan sonuç bildirisinde Kuşak ve Yol girişimi tarafından sunulan fırsatların önemine dikkat çekilirken, girişimin ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkısı olduğu ifade edildi.

"Kuşak ve Yol" 2. Uluslararası İşbirliği Forumu, yaklaşık 40 ülkenin temsilcilerinin katılımıyla Pekin'de düzenlenmişti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, forumun açılışında yaptığı konuşmada, uluslararası altyapı projelerinde karşılıklı istişarelerde bulunmanın, ortak katkının ve faydaları paylaşmanın önemine dikkati çekmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in Kuşak ve Yol girişiminin Rusya'nın öncülük ettiği Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Ermenistan'dan oluşan Avrasya Ekonomik Birliği'nin hedefleriyle uyumlu olduğunu belirtmişti.

- "KUŞAK VE YOL"

GİRİŞİMİÇin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping, Eylül 2013'te Orta Asya turu kapsamında Kazakistan’daki bir üniversitede yaptığı konuşmada, "İpek Yolu Ekonomik Kuşağı" ve Ekim 2013'te Endonezya’nın başkenti Cakarta’da milletvekillerine hitabı sırasında "21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu"nun inşası fikirlerini ortaya koymuştu.

Bu iki girişim, Çin tarafınca daha sonra "Kuşak ve Yol" olarak adlandırıldı. Burada "Kuşak" İpek Yolu Ekonomik Kuşağı'nı, "Yol" ise 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu'nu ifade ediyor. Projeyle ulaşım ağları, enerji ağları ve telekomünikasyon yoluyla uluslararası entegrasyon hedefleniyor.

AA