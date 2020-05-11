İlk koronavirüs vakasının görüldüğü tarihe ilişkin yeni iddialar ortaya atıldı

Wuhan Hastalık Kontrol Merkezi'nden bilim insanları, 6 Ekim 2019-21 Ocak 2020 arasında 640 grip benzeri hastalığı olan kişiden aldığı örneklerden 9'unda Covid-19 pozitif çıktığını açıkladı.

"HEPİMİZ HASTA OLDUK"

A Haber'de yer alan habere göre Ekim 2019'da Wuhan'da düzenlenen Dünya Askeri Oyunları'na katılan İtalyan ve Fransız sporcular, o dönem pek çok sporcunun hastalandığını söyledi. Eskrimci Tagliariol, 'O dönem hepimiz hasta olduk' dedi.

Çin, 31 Aralık 2019 günü Dünya Sağlık Örgütü'ne Hubey Eyaleti'nin merkezi Wuhan kentinde sebebi bilinmeyen bir virüsten kaynaklı zatürre vakalarının ortaya çıktığını bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü, 7 Ocak 2020'de yeni tip corona virüsün tespitiyle ilgili bir açıklama yaptı ve virüse "2019-nCoV" adını verdi. Örgütün, 11 Şubat'taki toplantısında ise virüsün ismi "Covid-19" olarak değiştirildi.

Bilim insanları daha sonra bazı hastalarda belirti göstermeden gelişen ve tedavi ile aşılara cevap vermeyen bir zatürre görülmesi üzerine yeni türü "SARS-CoV-2" olarak tanımladı. Salgın ocak ayından bu yana Antarktika hariç tüm kıtalara yayıldı. 4.2 milyon kişiye bulaşan virüs, dünya genelinde 280 binden fazla kişiyi yaşamdan kopardı.

Dünya ülkeleri salgını kontrol altına almaya çalışırken ilk vakanın hangi tarihte ortaya çıktığına ilişkin tartışmalar da araştırmalar da sürüyor. Salgının merkez üssü Wuhan'da ilk vakanın görüldüğü tarihi değiştirecek yeni bir araştırmaya imza atıldı.

640 VAKANIN 9'U...

Wuhan'daki Tianhe Havalimanı'ndaki gümrük idaresinin, 18 Eylül 2019'da gelen uçakta olan bir yolcunun iyi olmadığını ve nefes alma güçlüğü çektiğini belirten bir acil durum mesajı aldığı ortaya çıktı..

Kısa süre sonra devlet medya ajansından bir gazeteciye göre, Wuhan İlk Yardım Merkezi, transfer vakasının klinik olarak "yeni bir tip corona virüs" olarak teşhis edildiğini bildirdi.

HASTALARDAN ÖRNEK ALINDI

Ajansın bildirdiğine göre, ertesi ay Ekim 2019'da Wuhan'da 10 bin yarışmacı ile düzenlenen Dünya Askeri Oyunları'nda Fransız sporcular, grip benzeri bir hastalığa yakalandı. Fransız pentatlon Elodie Clouvel 9 gün süren oyunlar süresince pek çok kişinin çok hasta olduğunu söyledi.

Wuhan Hastalık Kontrol Merkezi'nden bir grup bilim insanı geçen ay Nature Microbiology dergisinde yayınladıkları makalede, "6 Ekim 2019'dan 21 Ocak 2020'ye kadar grip benzeri hastalığı olan Wuhan'daki hastalardan" örnek alındığını belirtti.

Bilim insanları makalelerinde 640 örnekten 9'unun pozitif olduğunu tespit ettiklerini, ocak ayında bunun "topluluk aktarımı" olduğu sonucuna vardıkları vurgulandı.

Öte yandan, "yarasa kadın" olarak bilinen Çinli ünlü virolog Shi Zhengli'nin geçen yıl mart ayında yayınladığı bir makalede yarasa yemenin tehlikesi hakkında uyarması da "Virüs aralık ayından çok daha önce mi yayılmaya başladı?" sorusunu tekrar gündeme getirdi.

FRANSA'DA TARİH DEĞİŞTİ

Diğer yandan, salgın Avrupa'da İtalya'da ilk resmi vaka 20 Şubat'ta açıklanmıştı. Fransa'da ise 24 Ocak diye kayıtlara geçmişti. Ancak Avicenne Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinden sorumlu olan Prof. Yves Cohen, geriye dönük 24 örneği incelemiş, bir kişide Covid-19'un pozitif çıktığını tespit etmişti. Cohen'in çalışmasıyla Fransa'da ilk vakanın 24 Ocak'ta değil, 27 Aralık 2019'da görüldüğü iddia edilmişti.

'O DÖNEM HEPİMİZ HASTAYDIK'

İtalyan eskrimci Matteo Tagliariol, 17-27 Ekim 2019'da Çin'in Wuhan kentinde düzenlenen Dünya Askeri Oyunları'na katılan sporculardan biri. "O dönem hepimiz hasta olduk. Bizim dairedeki 6 kişi de hastaydı. Diğer kafilelerde de birçok kişinin hasta olduğunu duymuştuk" diyen Tagliariol, doktorların elinde ilaç kalmadığını belirterek, "Valerio Aspromonte neredeyse zamanının büyük bölümünü yatakta geçirdi. Ateşim vardı. Üç hafta öksürdüm. Antibiyotikler işe yaramadı. Hastalık oğlum ve kız arkadaşıma da bulaştı. Ben doktor değilim ama semptomlar Kovid-19'la aynıydı. Nefes almakta zorlanıyordum. Ama şanslıyım ki üç hafta sonra hiçbir şeyim kalmadı" dedi..

O turnuvada boy gösteren Fransız pentatlon Elodie Clouvel de benzer bir rahatsızlık geçirdiğini söyledi: "Valentin Belaud ile ben de corona virüse yakalandık diye düşünüyorum. Çünkü Wuhan'da Dünya Askeri Oyunları'nda mücadele etmiştik. Hasta olduk. O üç gün idmana çıkamadı. Ben de daha önce yaşamadığım şeyler yaşadım. Bir askeri doktorla konuştuğumuzda bizim büyük ihtimalle corona virüse yakalandığımızı söyledi."