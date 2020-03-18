İlk kez telekonferansla dörtlü zirve! Korona mutabakatı

OSMAN NURİ CERİT



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson’la telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşme öncesi Kısıklı’daki konutundan ayrılan Erdoğan, Vahdettin Köşkü’ne geldi.

7 BAŞLIK GÖRÜŞÜLDÜ

Dörtlü zirvede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele bağlamında ortak hareket imkanları, Suriye krizinin çözüm yolları, İdlib’e yönelik insani yardım yöntemleri, sığınmacı meselesi, Libya’daki son durum, Avrupa Birliği’nin durumu ile Türkiye-AB ilişkiler ele alındı. Telekonferansta Türkiye’nin ilk günden beri yurtlarından edilen Suriyeli sığınmacılara ev sahipliği yaptığı ama bu yükü tek başına kaldırmanın artık imkansız olduğu vurgulandı.

‘SÖZLERİNİZİ TUTUN’

Erdoğan, daha önce Avrupa tarafından verilen sözlerin yerine getirilmediğini ve Suriyeliler için Avrupa’nın adım atmadığını da hatırlattı. Ayrıca Türkiye’nin, gitmek isteyen göçmenleri engellememe uygulaması karşısında Yunanistan’ın gerçekleştirdiği insanlık dışı eylemler de zirvede gündeme geldi. Bundan sonraki aşamada, Suriye’de güvenli bölge oluşturulması konusunda Avrupa’nın elini taşın altına koyması istendi.

‘ÇANAKKALE’Yİ BİLMEYENLER BİZİM MÜCADELEMİZİ ANLAYAMAZ’



Başkan Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Çanakkale Zaferi’nin, Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde, vatan ve millet sevgisiyle yazdığı kahramanlık destanı olduğunu belirten Erdoğan mesajında şunları kaydetti: “Çanakkale’de bir asır önce neler yaşandığını bilmeyenlerin, verilen mücadeleyi anlamayanların, bugün vatanımıza yönelik tehditlere karşı duruşumuzdaki azim ve kararlılığı anlamaları da mümkün değildir. Şerefle ve onurla yazdığımız şanlı tarihimize ilelebet sahip çıkacağız. Devraldığımız mirası, yeni nesillere emanet edeceğiz.”