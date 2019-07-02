Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6776
  • 6,4195
  • 254.124
  • 99.440
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. İlk cesaret ödülü Türk'ün!

İlk cesaret ödülü Türk'ün!

İlk cesaret ödülü Türk'ün!

Almanya’da Dresden Eyalet Mahkeme salonunun ortasında ırkçı saldırıya uğrayarak öldürülen Marwa El-Sherbini anısına bu yıl ilk kez sahiplerini bulacak Uluslararası Cesaret Ödülü'nün sahipleri açıklandı.

Ödülün ilk sahibi, ırkçı saldırılara rağmen barış mesajları veren Solingen’de 26 yıl önce düzenlenen ırkçı saldırıda 5 yakınını kaybeden Mevlüde Genç ile Yeni Zelanda’da 51 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısında eşini kaybeden Farid Ahmed oldu. Ödül, yılsonunda yapılacak törenle sahiplerine verilecek. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Demet Akalın için 3 saat kuyrukta beklediler
Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın romantik Bodrum tatili
Hadise annesi için kesenin ağzını açtı
Ünlü çift pazarda el ele alışveriş yaptı
Tuba Büyüküstün ve Kenan İmirzalıoğlu bombası!
<p><span style='color: rgb(13, 13, 13); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 14px; whi

TOKİ´den 50 Bin Konutluk Dev Müjde

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

KKTC'ye düşen cismin ne olduğu ortaya çıktı

Survivor 2019'un şampiyonu kim oldu? İşte 2019 Survivor'ı kazanan isim