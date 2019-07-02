İlk cesaret ödülü Türk'ün!

Ödülün ilk sahibi, ırkçı saldırılara rağmen barış mesajları veren Solingen’de 26 yıl önce düzenlenen ırkçı saldırıda 5 yakınını kaybeden Mevlüde Genç ile Yeni Zelanda’da 51 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısında eşini kaybeden Farid Ahmed oldu. Ödül, yılsonunda yapılacak törenle sahiplerine verilecek.