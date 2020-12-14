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  • İlk aşı canlı yayında yapıldı: ABD'de aşılama başladı
14 Aralık 2020 Pazartesi 18:32 | Son Güncelleme:

İlk aşı canlı yayında yapıldı: ABD'de aşılama başladı

İlk aşı canlı yayında yapıldı: ABD'de aşılama başladı
AA

ABD'de, Pfizer-BioNTech'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşı, ilk olarak New York'ta bir hemşireye canlı yayında uygulandı.

ABD'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşı, ilk olarak New York'ta bir hemşireye uygulandı.

AA'da yer alan habere göre, ABD'de Kovid-19'a karşı aşılama başladı. Aşıda öncelik sağlık çalışanlarına verilecek.

New York'ta yoğun bakımda çalışan hemşire Sandra Lindsay, canlı yayında Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısını yaptıran ilk kişi oldu.

Aşı yapılırken canlı yayına New York Valisi Andrew Cuomo da video konferansla katıldı.

- "SANCILI BİR DÖNEMİN SONUNUN BAŞLANGICI OLUR"

Lindsay, aşı olduktan sonra, "Bugün umutluyum, rahatladım. İyileşeceğimizi hissediyorum. Umarım aşı, ülkemizde çok sancılı bir dönemin sonunun başlangıcı olur." ifadesini kullandı.

Halka aşının güvenli olduğunu aşılamak istediğini belirten Lindsay, salgına son vermek için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Lindsay, tünelin sonunda ışık göründüğüne işaret ederek, maske takmaya ve sosyal mesafeye özen göstermeye devam edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

- TRUMP'IN PAYLAŞIMI

ABD Başkanı Donald Trump'da Twitter hesabından, "İlk aşı yapıldı. Tebrikler ABD. Tebrikler dünya." açıklamasını yaptı.

New York Valisi Cuomo da "Tarihi. İlk New Yorklu, ön saflarda çalışan hemşire Sandra Lindsay aşı oldu. İyileşme kapıda. Teşekkürler Sandra." paylaşımında bulundu.

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