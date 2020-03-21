İlaç devleri aşı için birleşti

Dünyanın en büyük ilaç şirketleri, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisine karşı tedavi ve aşı bulmak için birlikte çalışacaklarını açıkladı. Roche, Sanofi Pasteur ve Johnson & Johnson gibi şirketlerden yöneticiler, test kapasitesini artırmaya ve tedavileri geliştirmeye yardımcı olmak için kaynakları ve klinik araştırma verilerini hükümetlerle ve birbirleriyle paylaşacaklarını söylediler. Uluslararası İlaç Üreticileri ve Dernekleri Federasyonu’nun tüm üyeleri bu taahhüdü imzaladı. Öte yandan Roche CEO’su Severin Schwan, şirketin test kitleri üretimini artırdığını ancak “talebin arzdan çok daha fazla olduğunu” söyledi. Araştırmacılar bir aşının 18 ay içinde hazır olabileceğini umuyor.

