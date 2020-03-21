Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,5547
  • 7,0589
  • 316.702
  • 85795.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. İlaç devleri aşı için birleşti

İlaç devleri aşı için birleşti

İlaç devleri aşı için birleşti

Roche, Sanofi Pasteur ve Johnson & Johnson'ın da bulunduğu ilaç şirketleri koronavirüs pandemisine karşı tedavi - aşı çalışmalarında iş birliğine gitme kararı aldı.

Dünyanın en büyük ilaç şirketleri, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisine karşı tedavi ve aşı bulmak için birlikte çalışacaklarını açıkladı. Roche, Sanofi Pasteur ve Johnson & Johnson gibi şirketlerden yöneticiler, test kapasitesini artırmaya ve tedavileri geliştirmeye yardımcı olmak için kaynakları ve klinik araştırma verilerini hükümetlerle ve birbirleriyle paylaşacaklarını söylediler. Uluslararası İlaç Üreticileri ve Dernekleri Federasyonu’nun tüm üyeleri bu taahhüdü imzaladı. Öte yandan Roche CEO’su Severin Schwan, şirketin test kitleri üretimini artırdığını ancak “talebin arzdan çok daha fazla olduğunu” söyledi. Araştırmacılar bir aşının 18 ay içinde hazır olabileceğini umuyor.


Minik Duru'dan koronavirüse karşı örnek davranış

Minik Duru'dan koronavirüse karşı örnek davranış

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türk biyoteknoloji firması koronavirüs tanı kiti geliştirdi

Corona virüs en çok yaşlıları mı etkiliyor? İşte ülke ülke yaşlı nüfus oranları