İktidar ve muhalefet görüşecek

Tarafların hangi gün başlayacağını belirtmediği yeni görüşmeler, ülkenin kuzeydoğusundaki ada ülkesi Barbados’un ev sahipliğinde yapılacak. Norveç’in arabuluculuğundaki yeni müzakere masasını, hükümet adına sosyal medya hesabından duyuran Venezuela İletişim Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez, görüşmelerin ivedi bir şekilde yapılacağını belirtti.

Guaıdo önce yalanladı

ABD başta olmak üzere birçok batı ve Latin Amerika ülkesinin desteğini alan Guaido da birkaç gün önce yalanladığı görüşmeleri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. Venezuela hükümeti ve Guaido temsilcileri mayıs ayının ikinci haftası Norveç’te bir araya gelince Guaido

kabul etmek zorunda kaldı.