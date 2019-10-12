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İkiyüzlü Graham

İkiyüzlü Graham

Ünlü Rus komedyenlerin telefonda işlettiği ABD’li ‘şahin’ senatör Lindsey Graham’ın terör örgütü YPG’nin Suriye’de Türkiye için büyük tehlike arz ettiğini kabul ettiği ortaya çıktı. 

Rusya’da sık sık siyasetçileri sahte telefon görüşmeleriyle alaya alan ünlü ikili Aleksey Stolyarov ve Vladimir Kuznetsov’in geçtiğimiz ağustos ayında, bugünlerde terör örgütü YPG/PKK’nın savunuculuğunu üstlenen ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’ı arayarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar olarak konuştukları ortaya çıktı. Türkiye’ye Barış Pınarı Heraketı nedeniyle ağır yaptırımlar getirmeye çalışan Graham’ın o görüşmede terör örgütü YPG/PKK’yı büyük bir sorun olarak nitelediği duyuluyor. Telefon görüşmesinde Graham, “YPG/PKK sorununuz büyük bir problem. Başkan Trump’a selefi Obama’nın YPG/PKK’ya güvenerek büyük bir hata yaptığını söyledim. Endişe duyduğum her şey gerçekleşti ve şimdi Türkiye’nin Suriye’deki bu tehditten korunmasını garanti altına almalıyız. Açık söylemek gerekirse YPG/PKK sorununu anlayışla karşılıyorum, Başkan Trump da böyle düşünüyor.” dedi. 

ERDOĞAN’I SEVİYORUM 

Birkaç gün sonra aynı komedyenlere F-35 gerilimi hakkında konuşan Graham, “Türkiye ile daha iyi ilişkiler istiyoruz. Başkan Trump da tam olarak bunu istiyor. Türkjiye’ye yaptırım uygulamak istemiyoruz, bilakis ticaret hacmimizi artırmak istiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı seviyorum. Başkan Trump’ın da Erdoğan’ı sevdiğini düşünüyorum. Erdoğan’ın güçlü biri olduğuna inanıyorum, güçlü insanlarla anlaşmamız gerekiyor” dedi. Graham’ın basın sözcüsü Kevin Bishop, “Senatörü kandırmaya yönelik çok sayıda girişimi engellemede başarılı olduk fakat bir tanesi gözden kaçmış” dedi.

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