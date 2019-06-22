İkinci yaşınızda kucaklaşmanız dileğiyle...

Evrensel Ailesi, ikizlerinin sağlıklı şekilde ayrılmalarının hayalini kuruyor. Kafaları farklı yöne baktığı için aynı anda çizgi film bile izleyemeyen ikizlerin beyinleri ayrı, ancak ana toplardamarı aynı.

Anne Fatma Evrensel, ikizlerinin kafadan yapışık olduklarının 5.5 aylık hamileyken anlaşıldığını ancak kalp atışlarını duyup hareketlerini gördükten sonra aldırtmak istemediklerini söyledi. Evrensel, şunları kaydetti: “Bu ameliyatı yurtdışında gerçekleştiren merkezler var ama ülkemizde henüz yapılmamış. Kendi imkanlarımızla gitmemiz mümkün değil. Sayın Emine Erdoğan hastanede ziyaretimize gelmişti.”