İkinci ihanete de tepkiler yağdı! 'İsrail'le anlaşma acı bir bıçak darbesi'

Birleşik Arap Emirlikleri’nin ardından Bahreyn’in de İsrail’le ilişkileri normalleştirme kararı alması Arap dünyasında farklı tepkilere neden oluyor. Umman ve AB’nin açıklamalarında kararının memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Bahreyn’in kararına İran, Filistin ve Lübnan’da Hizbullah tepki gösterdi. Lübnan Hizbullahı, yapılanın “Filistin halkına vurulmuş acı verici bir bıçak darbesi” olduğunu belirtti. Mısır’daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı Sözcüsü Talat Fehmi, “Bahreyn’in Siyonist düşmanla normalleşmesini ve bu karara destek veren ülkelerin tavrını kınadıklarını” açıkladı.

İRAN’DAN GÖZDAĞI



İran Devrim Muhafızları Ordusu Bahreyn yönetimi “ihanetle” suçlandı. Açıklamada, Manama yönetiminin, ABD’nin baskıları doğrultusunda kendi halkının iradesini hiçe sayarak İsrail ile anlaşmaya vardığına dikkat çekilerek, “Bu ihanetin sorumluları, başta Bahreyn’in Şii halkı olmak üzere İslam ümmetinin kutsal öfkesi ve sert intikamının hedefi olacaktır” ifadeleri kullanıldı. Tunus’ta siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri, anlaşma açıklamasını kınadı. Bahreyn’deki Emel Hareketi de, Arap ve İslam dünyasını Bahreyn’in İsrail ile normalleşmesini kınamaya davet etti.

KUDÜS’TE GÖSTERİ: BİBİ ARTIK DEFOL GİT



Batı Kudüs’teki Başbakanlık rezidansı önünde toplanan göstericiler, Başbakan Binyamin Netanyahu’yu istifaya çağırdı. “Siyah Bayraklılar Hareketi” olarak bilinen grup tarafından düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı. Netanyahu kastedilerek “suç başbakanı” yazılı afişler taşıyan göstericiler sık sık “Bibi (Netanyahu) evine dön” sloganı attı.