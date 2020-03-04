Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0922
  • 6,7834
  • 322.698
  • 112601
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. İki ülkeden 18,2 milyon dolarlık anlaşma! Zamanlama dikkat çekti

İki ülkeden 18,2 milyon dolarlık anlaşma! Zamanlama dikkat çekti

İki ülkeden 18,2 milyon dolarlık anlaşma! Zamanlama dikkat çekti

Nijerya, Hastalık Kontrol Merkezi'nin (NCDC) kapasitesini güçlendirmek için Japonya ile 18,2 milyon dolarlık anlaşma imzaladı.Nijerya Bütçe ve Ulusal Planlama Bakanı Agba, yaptığı açıklamada, imzalanan anlaşmanın zamanlamasının doğru olduğunu söyleyerek, "Özellikle koronavirüsü (Kovid-19) küresel bir endişe haline geldi ve her ülke kendi vatandaşlarını korumak için elinden geleni yapıyor." dedi.

Nijerya Bütçe ve Ulusal Planlama Bakanı Clem Agba ile Japonya'nın Abuja Büyükelçisi Yutaka Kikuta, Nijerya'daki salgın hastalıklarla mücadelede tıbbi ve laboratuvar araştırmalar yapılması için 18,2 milyon dolarlık anlaşma yaptı.

Nijerya Bütçe ve Ulusal Planlama Bakanı Agba, yaptığı açıklamada, imzalanan anlaşmanın zamanlamasının doğru olduğunu söyleyerek, "Özellikle koronavirüsü (Kovid-19) küresel bir endişe haline geldi ve her ülke kendi vatandaşlarını korumak için elinden geleni yapıyor." dedi.

Agba, anlaşmanın ülkede devam eden salgın ve bulaşıcı hastalıklarla mücadelede yardımcı olacağını kaydetti.

Japonya'nın Abuja Büyükelçisi Kikuta ise anlaşmanın ülkedeki bulaşıcı hastalıkların gözetimini ve halkın sağlık sorunlarına erken yanıt verme kapasitesini geliştirmek için NCDC'yi desteklemek olduğunu ifade etti.

Nijerya'da her yıl yüzlerce kişi, kolera, çocuk felci, sıtma, ishal ve maymun çiçek virüsü gibi salgın hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor.

(AA)


Çağatay Ulusoy'dan Serenay Sarıkaya'ya ret!
Aşk bitti mi? Hadise ve Kaan'dan flaş hamle!
'Kapadokya'ya gittim, babam beni kapıdan içeri almadı!'
EDHO'da flaş ayrılık! O başrol veda ediyor
Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'nin kaderi değişiyor!
<p>Uzman Çavuş Zafer Ayhan, saldırıdan sonra kaldırıldığı Hatay Devlet Hastanesindeki tedavisinin ar

'Suriye'de ne işimiz var' diyenlere İdlib gazisinden cevap: 'Geç bile kalmışız'

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Mide ağrılarına birebir! İşte 'yılancık' otu...

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları