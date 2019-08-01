Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6008
  • 6,2205
  • 259.573
  • 101.900
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. İki ülke arasındaki tanker krizinde yeni gelişme: Takas olmayacak

İki ülke arasındaki tanker krizinde yeni gelişme: Takas olmayacak

İki ülke arasındaki tanker krizinde yeni gelişme: Takas olmayacak

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İngiliz bandıralı bir petrol tankerini alıkoyan İran'la gemi takası yapmayacaklarını bildirdi.

Raab, Bangkok ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, İngiltere bandıralı bir geminin alıkonulması durumunda hukukun üstünlüğü ve uluslararası kanunlara göre, hareket edilmesi gerektiğini belirtti. 

Bir İran gemisinin İngiltere'ye bağlı Cebelitarık yönetimi tarafından durdurulduğuna atıfta bulunan Raab, "Yasal olarak alıkonulan bir gemiyi, yasa dışı alıkonulan bir gemiyle takas etmeyeceğiz. İran, daha önce reddedilen talebini böyle kabul ettiremez." dedi. 

Raab, bir tür takas, pazarlık ya da iki gemi arasında bağlantı kurulmasının gündemlerinde olmadığını vurguladı. 

- Tanker krizi

İngiltere'ye bağlı olan İspanya'nın güneyindeki Cebelitarık özerk yönetimi, geçen ay İran tankerinin Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'ye uyguladığı ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle alıkonulduğunu açıklamıştı.

İran ise tankerin alıkonulmasının İngiltere için "sonuçları olacağı" uyarısında bulunmuştu. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Tahran, 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı bir petrol tankerini alıkoymuştu.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kemal Sunal Hakkında Bilinmeyenler
Engin Altan Düzyatan yeni partneri o isim mi olacak?
Pelin Karahan'ın yüzündeki değişikliği takipçileri fark etti
Dünyaca ünlü modeli otele almadılar!
Selen Görgüzel Alkan'ın yeni tarzını görenler şaşırdı
<p>Olay, Almanya’nın Stuttgart şehrinde meydana geldi. Sokak ortasında tartışan iki adamdan biri, 36

Almanya´da Sokak Ortasında Vahşet! Tartıştığı Adamı Kılıçla Öldürdü!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dere yatağında erkek cesedi bulundu! Polis inceleme yapıyor

Bursa'da aranan çocuk ilaç tankerinde ölü bulundu