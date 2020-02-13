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  3. İki ülke arasında krize yol açmıştı... İngiltere'den şok atama!

İki ülke arasında krize yol açmıştı... İngiltere'den şok atama!

İki ülke arasında krize yol açmıştı... İngiltere'den şok atama!

İngiltere, ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki ifadeleri basına sızdıktan sonra iki ülke arasında krize yol açan Washington Büyükelçisi Kim Darroch'un istifasının ardından, bu göreve 'kadın şövalye' ünvanına sahip BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce'ı atadı.

Birleşik Krallık tarafından üstün hizmetlerde bulunmuş başarılı kadınlara verilen ve erkeklerin şövalyelik ünvanına benzeyen kraliyet nişanına (dame) sahip BM Büyükelçisi Pierce, İngiltere'nin Washington Büyükelçisi olarak görevine devam edecek.

Birçok diplomat tarafından son derece ''tecrübeli'' olduğu belirtilen Pierce, İngiltere'nin aynı zamanda Washington'daki ilk kadın büyükelçisi oldu.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimindeki Beyaz Saray'ı ''sakar'' ve "beceriksiz" olarak niteleyen ifadelerinin yer aldığı yazışmaların basına yansıması üzerine, İngiltere'nin önceki Washington Büyükelçisi Kim Darroch istifa etmişti.

(AA)


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