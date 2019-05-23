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İki ABD savaş gemisi Tayvan Boğazı'ndan geçti

İki ABD savaş gemisi Tayvan Boğazı'ndan geçti

Tayvan, iki ABD savaş gemisinin Tayvan Boğazı'ndan geçtiğini bildirdi.

Tayvan Savunma Bakanlığı, ABD'ye ait iki savaş gemisinin, dün Tayvan Boğazı'ndan geçiş yaptığını duyurdu.

Bakanlık, ABD gemilerinin Tayvan Boğazı'ndan geçme özgürlüğünün bulunduğunu belirtti.

Çin, gemilerin boğazdan geçişiyle ilgili henüz açıklama yapmadı.

ABD'ye ait iki savaş gemisi geçen yıl temmuz ve ekim aylarında ve geçen ay da Tayvan Boğazı'ndan geçmişti. 

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın, bağımsızlık ilan etmesi halinde askeri güçle müdahale edebileceğini belirtiyor.

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı.

Ancak Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmemişti.

ABD, "Tek Çin" politikasıyla 1979'da Tayvan yerine Çin Halk Cumhuriyeti'ni "Çin'i temsil eden meşru siyasi otorite" olarak tanısa da Tayvan ile ilişkilerini de gayriresmi sürdürüyor. Adanın savunmasına destek veren ABD, her yıl milyarlarca dolar değerinde silah satıyor.

(AA)

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