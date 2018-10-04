IKBY Başbakanı Barzani: Bu tehlikeli bir başlangıç

Barzani, Erbil'de başbakanlık konutunda düzenlediği basın toplantısında, cumhurbaşkanı adayı anlaşmazlığı, Erbil-Bağdat sorunları ve IKBY'nin milletvekili seçimleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı seçiminde KYB'nin tek taraflı hareket ettiğini belirten Barzani, "Bu tehlikeli bir başlangıç. Bu makam, IKBY halkı ve siyasi tarafların iradesinin dışında verildi. KYB'nin yaptığı IKBY'nin geleceği için tehlikeli. Cumhurbaşkanlığı makamı, IKBY halkının kazanımıdır." ifadelerini kullandı.

"ADAY OLMAM İSTENDİ ANCAK KABUL ETMEDİM"

Barzani, Irak'taki birçok siyasi taraf ile bazı ülkelerin cumhurbaşkanlığı için aday olmasını istediğini ancak kabul etmediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı seçimindeki mekanizmaya tepki gösteren Barzani, Şiiler'in başbakanlık için Adil Abdulmehdi'yi tek aday göstermesi gibi Kürt tarafların da cumhurbaşkanı için tek aday üzerine uzlaşması gerektiğini kaydetti.

ERBİL-BAĞDAT SORUNLARI

Barzani, Bağdat ile Erbil arasındaki sorunların çözümünde fırsat oluştuğunu vurgulayarak, hatalardan ders çıkarılması ve iki tarafın da anayasa çerçevesinde bu konuda adım atması gerektiğini hatırlattı.

Barzani, "Her konuda stratejik ortağımız Bağdat'tır. Umarım bu anlayış Bağdat’ta da oluşur ve makul bir çözüme varabiliriz." ifadelerini kullandı.

IKBY'DEKİ SEÇİMLER

Seçimin barışçıl ve demokrasi ortamında yapıldığını dile getiren Barzani, IKBY Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu tarafından en kısa sürede ilk sonuçların açıklanmasını beklediklerini, ardından zaman kaybetmeden hükümet çalışmalarına başlayacaklarını söyledi.

Barzani, KYB ile cumhurbaşkanı seçiminde yaşanan anlaşmazlıkların yansımaları olacağına işaret ederek, söz konusu partiye bundan sonra farklı bir tavır takınacaklarını sözlerine ekledi.

(AA)