İhanet sırası şimdi Bahreyn'e geldi

İsrail’in Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberinde, Tel Aviv ile Abu Dabi arasında ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasının imzalanmasının ardından Bahreyn’in de İsrail’i tanıyacağı öne sürüldü. Adı açıklanmayan İsrailli bir yetkiliye dayandırılan haberde, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasındaki anlaşmanın bu ayın ortasında Washington’da imzalanmasının beklendiği ifade edildi.