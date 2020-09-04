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  3. İhanet sırası şimdi Bahreyn'e geldi
04 Eylül 2020 Cuma 03:35 | Son Güncelleme:

İhanet sırası şimdi Bahreyn'e geldi

İhanet sırası şimdi Bahreyn'e geldi

İsrail televizyonu tarafından, BAE'nin ardından Körfez ülkesi Bahreyn'in de İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varacağı iddia edildi.

İsrail’in Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberinde, Tel Aviv ile Abu Dabi arasında ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasının imzalanmasının ardından Bahreyn’in de İsrail’i tanıyacağı öne sürüldü. Adı açıklanmayan İsrailli bir yetkiliye dayandırılan haberde, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasındaki anlaşmanın bu ayın ortasında Washington’da imzalanmasının beklendiği ifade edildi.

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