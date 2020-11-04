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  • İfade özgürlüğü bahanesiyle İslam ve Müslümanlar hedefe konulmuştu... Fransız bakandan kendisinin konu edildiği çizgi romana sansür
04 Kasım 2020 Çarşamba 19:37 | Son Güncelleme:

İfade özgürlüğü bahanesiyle İslam ve Müslümanlar hedefe konulmuştu... Fransız bakandan kendisinin konu edildiği çizgi romana sansür

İfade özgürlüğü bahanesiyle İslam ve Müslümanlar hedefe konulmuştu... Fransız bakandan kendisinin konu edildiği çizgi romana sansür
AA

İfade özgürlüğü bahanesiyle İslam ve Müslümanların hedefe konulduğu Fransa'da Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, kendisinin konu edildiği çizgi romana sansür uygulattı.

İfade özgürlüğü bahanesiyle İslam ve Müslümanların hedefe konulduğu Fransa’da, Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, bir medya organındaki "öğretmen dünyası" konulu Remedium adlı çizgi romanın bir kısmını "İfade özgürlüğü sınırını aşıyor." gerekçesiyle baskı uygulayarak yayından kaldırttı.

AA'nın Mediapart internet sitesinden aktardığı habere göre, ülkenin kuzeybatısındaki Tremblay kentinde öğretmenlik yapan Christophe Tardieux tarafından kaleme alınan Remedium’u köşesinde yayımladı.

Remedium’un, Eğitim Bakanı'nı konu aldığı bölümde Blanquer, "Devlet okulu deneyimi olmayan, çok liberal fikirlere sahip, güç hayranı bir adam" şeklinde tasvir edildi.

Bakan Blanquer, "ifade özgürlüğü sınırını aştığı ve özel hayatı ilgilendirdiği" gerekçesiyle eserde, kendini konu alan bölümü kaldırması için avukatları aracılığıyla Mediapart’a baskı yaptı.

Baskı üzerine bu bölüm Mediapart’tan kaldırıldı.

BAKANIN SANSÜR GİRİŞİMİ TEPKİ TOPLADI

Fransa’da siyasilerin ve elitlerin 16 Ekim’de öğretmen Samuel Paty’nin ölümünden sonra "ifade özgürlüğünden dem vurduğu" bir dönemde Eğitim Bakanı'nın sansür girişimi tepki topladı.

Eserin müellifi Tardieux, avukatların çizgi romanla ilgi talebinden sonra 17 Ekim’de Eğitim Bakanı’nın ifade özgürlüğü üzerine ateşli bir konuşma yaptığını, talebin bu nedenle şoke edici olduğunu vurguladı.

Tardieux, "Bakandan iki yüzlülük, yüzünüze ifade özgürlüğünü savunur, arkadan yazara saldırır." ifadesini kullandı.

Mediapart’ın patronu Edwy Plenel ise konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçınarak paylaşımın sayfalarından kaldırılmasının yasalara uygun şekilde yapıldığını savundu.

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