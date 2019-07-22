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  3. İdlib'deki saldırıdan 5 saat sonra enkaz altından çıkarıldı

İdlib'deki saldırıdan 5 saat sonra enkaz altından çıkarıldı

İdlib'deki saldırıdan 5 saat sonra enkaz altından çıkarıldı

İdlib’te sabah saatlerinde gerçekleştirilen hava saldırısında enkaz altında kalan küçük bir kız, sivil savunma ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu 5 saat sonra enkazdan canlı olarak çıkarıldı.

Esad rejimi ve Rus savaş uçakları İdlib’de bombardımana devam ediyor. Suriye’nin Halep kentine bağlı Maret El Numan kasabasına sabah saatlerinde düzenlenen saldırının ardından sivil savunma ekipleri yoğun çalışma yürütüyor. Sabah saatlerinde düzenlenen hava saldırısında enkaz altında kalan küçük bir kız, sivil savunma ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu 5 saat sonra enkazdan canlı olarak çıkarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen küçük kız hastanede tedavi altına alındı.

İHA

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