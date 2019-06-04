İdlib'de siviller bayramı bombardımanı altında karşıladı

İç savaşın sürdüğü Suriye'de yüz binlerce sivil saldırılardan kaçarak Hatay'ın karşısında sınırın Suriye tarafındaki zorla yerinden edilen sivillerin yaşadığı kamplarda bayram geçiriyor.

Çadırdan mescitlerde kılınan bayram namazının ardından okunan hutbelerde, kardeşlik ve ibadetin önemi vurgulanırken, huzur ortamı ve saldırıların bir an önce durması için dua edildi.

Son haftalarda rejim güçlerinin Hama ilinin kuzeybatısındaki Kefrenbude ilçesindeki saldırılarından kaçarak Atme köyü bölgesindeki kamplara sığınan Hüseyin Dbeyis, rejim bombardımanı nedeniyle köylerinden bir anda çıktıklarını, akrabalarının çoğundan haber alamadığı için bayramlaşamayacaklarını söyledi.

Dbeyis "Bayram namazını kıldık. Elimizdeki paralarla çocuklara bir şeyler aldık. Bazı akrabalarımla bayramlaştık. Diğerlerinin nerede olduğunu bilmiyorum." dedi.

"VATANIMIZDA BİR ARADA BAYRAM GEÇİRMEYİ ÖZLEDİM"

Allah'tan geri dönmeyi ümit ettiklerini dile getiren Dbeyis, "En çok dostlarımla, kardeşlerimle, komşularımla köyümüzde, vatanımızda bir arada (bayram) geçirmeyi özledim. Bizim için bir üzüntü var ama çocuklara baktıkça umudumuzu tazeliyoruz. Biz Allah'tan yardım istiyoruz o kadar." ifadelerini kullandı.

Humus'n kuzey kırsalından kaçarak Atme kamplar bölgesine sığınan Ebu Halit Humsi ise kampta geçirdiği dokuzuncu ramazan olduğunu söyledi.

Humsi, "Humus'un kuzey kırsalından 9 yıl önce göç ettik. Biz zorla bir bayram geçiriyoruz. Çocukların tahterevalli ile oynaması ve Esed rejimine karşı sloganlar atması bizi tek sevindirin şeydir." dedi.

Son zamanlarda zeytin ağaçlarının altında barınaksız ve evsiz bayram geçirdiklerini anlatan Humsi, "İdlib bombalanıyor. Hama bombalanıyor. Herkes yerinden edilmiş. Yani insanlar ailesiz ve evinden uzak bir yerde bayram geçiriyor." diye konuştu.

İDLİB GERGİNLİĞİ AZALTMA BÖLGESİ'NDEKİ DURUM

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göç ile nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geldi.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12. toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürüyor.

Sivil savunma kaynakları, Esed rejimi, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya’nın, mayıs ayında İdlib iline düzenlediği hava ve kara saldırılarında 59'u çocuk, 231 sivilin yaşamını yitirdiğini, 659 sivilin yaralandığını belirtti.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Rejim, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın hava desteğiyle İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 25 Nisan'da başlattığı geniş çaplı saldırılarla 100 kilometrekare civarında bir alanı ele geçirdi. Askeri muhalifler ise söz konusu bölgeleri rejim güçlerinden geri almak için zaman zaman operasyon düzenliyor.

(AA)