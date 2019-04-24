Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8646
  • 6,579
  • 240.054
  • 96.374
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. İdlib'de patlama: 11 ölü

İdlib'de patlama: 11 ölü

İdlib'de patlama: 11 ölü

Suriye'nin İdlib ilinin Cisir eş Şuğur ilçesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 11 sivil öldü, 27 sivil yaralandı.

x

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinin Cisir eş Şuğur ilçesinde meydana gelen patlamada 11 sivil yaşamını yitirdi, 27 sivil yaralandı. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Cisir eş Şuğur merkezinde sebebi henüz belirlenemeyen bir patlama gerçekleşti.

İlk belirlemelere göre patlamada 11 sivil hayatını kaybetti, 27 sivil yaralandı.

Olay yerine intikal eden Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, arama kurtarma çalışmaları yürütüyor. Patlama nedeniyle çevredeki binalar ve çok sayıda araç zarar gördü.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Demet Akbağ eşi için mevlit okuttu
Beşiktaşlı futbolcunun Dilan Çiçek Deniz'e talip olduğu iddia edildi
Gelin ata binmiş 'ya nasip' demiş
Damat adayı Eser West o dizide başrol oynayacak
Deniz Çakır'a 1 yıla kadar hapis istemi
Bursa’da motosikletin üzerine yatarak yarış yapan iki sürücü, yürekleri ağza getirdi. Yaşanan bu teh

Motosikletin üzerine yatarak yarış yapan gençler yürekleri ağza getirdi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kilosu 6 bin liradan satılıyor, siparişlere yetişemiyorlar

Beşiktaşlı futbolcunun Dilan Çiçek Deniz'e talip olduğu iddia edildi