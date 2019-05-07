İdlib'de insanlık dramı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, “Güvenilir haberler, hükümet (rejim) ve müttefik kuvvetlerinin, ‘Gerginliği Azaltma Bölgesi’ içindeki İdlib’in güney kırsalı ve Hama’nın kuzey kırsalında saldırılarını yoğunlaştırdığını gösteriyor” dedi. BM İnsan Hakları Ofisi’nin elde ettiği bilgilere göre 29 Nisan’dan bu yana 40 sivil yaşamını yitirdi.