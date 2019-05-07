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İdlib'de insanlık dramı

İdlib'de insanlık dramı

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye’de Esad rejimi ve destekçilerinin, 29 Nisan’dan bu yana saldırılarını yoğunlaştırdığı Hama’nın kuzeyi ve İdlib’in güneyinde yüz binlerce sivilin hayatının tehlikede olduğu uyarısını yaptı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, “Güvenilir haberler, hükümet (rejim) ve müttefik kuvvetlerinin, ‘Gerginliği Azaltma Bölgesi’ içindeki İdlib’in güney kırsalı ve Hama’nın kuzey kırsalında saldırılarını yoğunlaştırdığını gösteriyor” dedi. BM İnsan Hakları Ofisi’nin elde ettiği bilgilere göre 29 Nisan’dan bu yana 40 sivil yaşamını yitirdi.

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