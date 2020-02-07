İbrahim Mike Bayçora: Şehrimde kimse vurulmayacak
ABD’nin Paterson şehrinin emniyet müdürü olan Türk İbrahim Bayçora, “Şehrimde birinin vurularak ölmesi en büyük korkum. Asayiş için her şeyi yapacağım” dedi.
ABD’nin New Jersey eyaletinde Türklerin en yoğun yaşadığı Paterson şehrine atanan ilk Türk Emniyet Müdürü İbrahim Mike Bayçora, 2 gündür tebrik yağmuruna tutulduğunu belirtti. 32 yıllık polisliği bulunan Bayçora, “Gençliğimde bir kavgaya karışmıştım. O olayda bana hakkaniyetli davranılmadığını hissettim. Bu beni polis olmaya teşvik etti” dedi. Bayçora, Paterson’da da uyuşturucu, silah ve asayiş problemi bulunduğuna dikkati çekerek “Şehrimde birinin vurularak hayatını kaybetmesi benim en büyük endişem. Asayişi ve düzeni sağlamak için elimizden geleni yapmak en öncelikli hedefim” dedi ve emri altında 400 civarı polis memuru olduğunu söyledi.