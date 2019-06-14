  • $5,8963
  • 6,6545
  • 256.826
  • 90.652
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
14 Haziran 2019 Cuma 11:23 | Son Güncelleme: 14 Haziran 2019 Cuma 11:23

Husiler'den Suudi Arabistan'a SİHA ile saldırı girişimi

Husiler'den Suudi Arabistan'a SİHA ile saldırı girişimi

Suudi Arabistan'ın Abha kentindeki havalimanına yönelik saldırı girişimi hava savunma sistemi tarafından engellendi

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Asir bölgesinde bulunan Uluslararası Abha Havalimanı'nı üç gün içinde ikinci kez hedef aldı.

Husilere ait El-Mesira televizyonunun haberinde, Abha Havalimanı'na silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlendiği belirtildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden yapılan açıklamada ise Husilerin Suudi Arabistan'ın Abha ve Hamis Muşit kentlerine SİHA ile 5 saldırı girişiminde bulunduğu ifade edildi.

SİHA'ların herhangi bir zarara yol açmadan hava savunma sistemi tarafından imha edildiği belirtilen açıklamada, Uluslararası Abha Havalimanı'nda hava trafiğinin normal seyrinde sürdüğü kaydedildi.

Suudi Arabistan, Abha Havalimanı'na çarşamba günü Yemen'deki Husiler tarafından saldırı düzenlendiğini ve farklı uyruklardan 26 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Yemen'deki Husiler, son yıllarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerle ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'in başkenti Sana ile bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

AA

Vodafone Park saldırısını düzenleyen terörist Hakkari´de yakalandı!

<p>Uzun zamandır beklediği mutlu haberi alınca kendini tutamayıp böyle gülenler aramızda mı?</p>

Mutlu Bir Haber Aldım Kendimi Tutamıyorum

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Copa America'da tanıdık yüzler

'Milli Muharip Uçak' ilk kez Uluslararası Paris Airshow'da sergileyecek

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.