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Hürmüz'de dünya savaşı çıkabilir

Hürmüz'de dünya savaşı çıkabilir

İran ve Rusya, yüksek gerilim hattının yaşandığı Hürmüz Boğazı’nda ortak tatbikat kararı aldı. Bölgede bulunan ABD, İngiltere ve İran savaş gemilerine diğerlerinin de eklenmesiyle büyük bir çatışmanın fitili ateşlenebilir.

İran’ın ABD, İngiltere ve Körfez’deki Arap ülkeleriyle yaşadığı tanker gerilimi sonrası, bölgede havayı daha da ısıtacak bir gelişme bekleniyor. Rusya’nın St.Petersburg kentinde bulunan İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Hüseyin Hanzadi, İran resmi haber ajansı IRNA’ya yaptığı açıklamada, iki ülkenin ortak tatbikat noktasında anlaşmaya vardıklarını ve bunun yıl sonuna kadar olmasını umduklarını belirtti. Yakın zamanda tatbikatın koordinasyon ve planlama toplantılarının düzenleneceğini söyleyen Hanzadi, tatbikatın yıl sonuna kadar yapılacağını belirtti. İranlı komutan, “İran ile Rusya deniz kuvvetleri, Hint Okyanusu, Mekran Denizi, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı’nda ortak tatbikat düzenleyecek” dedi.

TÜM MÜTTEFİKLERİ ÇAĞIRDI 

ABD, aralarında Avustralya, Fransa, Almanya, Güney Kore ve İngiltere’nin de bulunduğu bir grup ülkeyi Hürmüz Boğazı’nda güvenliğin sağlanması için uluslararası bir koalisyona askeri destek vermeye davet etti.  Güney Kore, ağustos ayında gelişmiş bir savaş gemisi gönderme kararı aldı.  Bölgeye İngiltere'nin gönderdiği 2 savaş gemisinin yanı sıra ABD de 2 savaş gemisi, F-22 ile B-52 ağır bombardıman uçaklarını göndermişti.

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