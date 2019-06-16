Hong Kong'u sokaklara döken yasaya erteleme

Günlerce süren dev protestoların ardından LegCO yasa tasarısının görüşmeleri askıya almıştı. Hong Kong Lideri Carrie Lam, yasada yapılacak değişiklik için sunulan tasarıyı geri çekmeyi reddediyordu. Ancak yerel medyaya yansıyan haberlere göre; son günlerde danışmanları Lam’a tasarıyı askıya alma yönünde tavsiyede bulundu. Hong Kong, Britanya tarafından Çin’e iade edildiği 1997’den bu yana en kapsamlı gösterilere sahne oluyor. Sınırdışı yasasında yapılması planlanan değişiklikleri eleştirenler, Çin’e iade edilecek zanlıların, bu ülkede bağımsız olmayan, uluslararası standartlardan uzak ve muhalifleri takibat altına alan hukuk sistemi içinde haklarını aramak zorunda bırakılacağını dile getiriyor.