Hong Kong'taki karşıklığa ordudan ilk açıklama: Hoşgörü gösterilmemeli

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) Ada'da bulunan garnizonunun komutanı olan Chen Daoşiang, "Hong Kong'un güvenliği ve istikrarının korunması kararlılığında olunduğunu" da kaydetti. Chen Daoşiang, sözkonusu açıklamaları Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun 92'nci kuruluş yılı etkinliğinde yaptı. China Daily'de yer alan habere göre, aynı etkinlikte, protestolara nasıl müdahale edilmesi gerektiğine ilişkin de bir videonun gösterildiği bildiriliyor.

Hong Kong yönetimi, kamu düzeni ve afet durumlarında gerekli görürse, Ada'da yer alan Çin ordu biriminin yardımını, Pekin hükümeti aracılığı ile talep edebiliyor.

BİR PİLOT DA GÖZALTINA ALINDI

Son olaylarda gözaltına alınan ve 'ayaklanma çıkarmak'la suçlananlar arasında 16 yaşında bir çocuk ile Cathay Pacific Havayolları'nda görevli bir pilot da bulunuyor. Daoşiang'ın açıklamaları 43 protestocunun, kefaletle serbest bırakılması sonrası geldi. Son bir hafta içinde demokrasi yanlısı göstericilerle farklı gruplar arasında yaralanmalı kavgalar da yaşandı.

Bunlardan en sonuncusunda hareket halinde bir araç içinden göstericilerin üzerine havai fişek atıldı. Olayda 10 kişinin yaralandığı belirtiliyor.

Hong Kong'daki gösteriler, suçluların Çin'e iadesine ilişkin tartışmalı yasa tasarısı nedeniyle Haziran ayında başladı. Her ne kadar bu yasa tasarısı askıya alınsa da göstericiler, Çin'in 'boyunduruğuna karşı çıkmak amacıyla' protesto gösterileri düzenlemeye devam ediyor. Hong Kong, "iki sistem, tek devlet" ilkesi altında yönetilen eski bir İngiliz sömürgesi.

Bu yarı özerk bölge, İngiltere'nin 1842'de başlayan sömürge yönetimi sonrası 1 Temmuz 1997'de yeniden Çin'in hâkimiyeti altına girdi; ancak Hong Kong halkının kendi yasaları ve sivil özgürlükleri bulunuyor.

(BBC)