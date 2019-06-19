Hong Kong'lu vekiller Güvenlik Bakanı'nı istifaya çağırdı

Çin'in Hong Kong Özel Bölgesi'nde muhalefet milletvekilleri, emniyet güçlerini hafta sonunda suçluların iadesine ilişkin yasa tasarısına karşı düzenlenen kitlesel protestolarda orantısız güç kullandığı için eleştirerek Güvenlik Bakanı John Lee'nin istifasını talep etti. Hafta sonunda 1 göstericinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan gösterilerin ardından ilk kez Hong Kong Yasama Meclisinde demokrasi yanlısı milletvekilleri, emniyet güçlerinin, protestolarda orantısız güç kullandığını öne sürerek Güvenlik Bakanı Lee'ye istifa çağrısı yaptı.

Protestoculara destek için siyah kıyafetler giyen ve yakalarına yas sembolü beyaz kurdela takan milletvekilleri, binaya asılan afişi kaldırırken yapı iskelesinden düşerek hayatını kaybeden protestocu için saygı duruşunda bulundu. Eleştirilere yanıt veren Bakan Lee, polisin gösterilerde minimal düzeyde güce başvurduğu ve müdahale biçimi konusunda oldukça isabetli kararlar verdiğini iddia ederek kendini savundu.

Demokrasi yanlısı milletvekili Gary Fan ise, polisin protestolardaki tutumunu eleştirerek, "Polis göstericileri herhangi bir uyarıda bulunmadan çembere alıyor ve ardından 4 tane göz yaşartıcı kapsül fırlatıyor. Göstericiler yakındaki binaya sığınarak kendilerini kurtarabiliyorlar. İnsanların kaçacak yeri yok. Bu nasıl minimal güç kullanımı?" ifadelerini kullandı.

ÖZÜR DİLEYEN LAM İSTİFAYI DÜŞÜNMÜYOR

Demokrasi yanlısı milletvekilleri önümüzdeki günlerde Baş Yönetici Lam hakkında meclise güvensizlik önergesi sunmayı planlıyor. Görevi bırakmasına yönelik talepler konusunda değerlendirmede bulunan Lam ise görev süresini tamamlamak istediğini ve istifa etmeyeceğini açıkladı. Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam, protestolara yol açan yasal düzenlemenin ele alınışıyla ilgili özür dilemiş ve tasarının bu yasama döneminde gündeme gelmeyeceği güvencesini vermişti. Özrü sırasında gözyaşı dökmemesi ve mahcubiyetini eğilerek ifade etmemesi kamuoyunda Lam'ın gerçekte pişmanlık duymadığının işareti olarak yorumlanmıştı. İstifasına yönelik talepler konusunda değerlendirmelerde bulunan Lam, görev süresini tamamlamak istediğini ve istifa etmeyeceğini açıklamıştı.

İADE YASASI İÇİN ÖNERİLEN DEĞİŞİKLİK

Protestolara sebep olan, şüphelilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemeler 3 Nisan'da Meclise sunulmuştu. Düzenlemeler, zanlıların Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştırıyor. Hong Kong Parlamentosunda, geçen ay değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada çok sayıda milletvekili yaralanmıştı. Muhalifler, iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını savunurken Hong Konglu yetkililer, bir cinayet zanlısının Tayvan'a iadesi için bu değişikliğin yapılması gerektiğini belirtiyor. Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun, Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti. İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a, 2047'ye kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Mart 2017'de yapılan başyönetici seçiminden zaferle çıkan Carrie Lam, Temmuz 2017'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in huzurunda Pekin merkezi hükümeti ve Hong Kong halkına bağlılık yemini ederek görevi selefi Leung Chun-ying'den devralmıştı.

(AA)