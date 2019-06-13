Hong Kong'da yasa görüşmelerinin ertelenmesi protestoları durdurmadı

Hong Kong’da zanlıların Çin’e sınırdışı edilmesini sağlayacak yasa tasarısına karşı protestolar hız kesmiyor. Pazar günü başlayan sokak gösterileri bugün de devam ediyor. Olaylarda şu ana kadar en az 72 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Gösteriler özellikle dün yasa tasarısının ikinci tur görüşmelerinin yapılması beklenen parlamento binası çevresinde sürüyor. Protestolar nedeniyle ikinci tur görüşmeler dün yapılmadı ve ertelendi. Hong Kong’un özellikle finans merkezi kısmında da polisin yoğun güvenlik önlemleri sürüyor. Pek çok banka bölgedeki şubelerini olaylar nedeniyle kapatmış durumda. Protestolardan piyasaların etkilenmesi nedeniyle dün Hong Kong Borsası’nda endeks yüzde 1.5 değer kaybetti.

Polis kurduğu çeşitli noktalarda kimlik kontrolleri yapıyor. Dün parlamentonun yasa görüşmelerini ertelemesinin üzerine sokaklardaki gösterici sayısında azalma yaşandı. Pazar günü yüzbinlerce kişinin katıldığı eylemin ardından bugün birkaç yüz kadar protestocu halen daha sokakta polisle karşı karşıya. Protestocuların büyük kısmı yasa görüşmelerinin ertelenmesi üzerine sokaktan çekilseler de eğer yasa yeniden gündeme gelirse tekrar sokağa ineceklerini söylüyorlar. Parlamentodan yapılan açıklamada görüşmenin bugün de olmayacağı belirtildi.

Öte yandan finans merkezi yakınlarındaki devlet dairelerinin de protestolar ve olaylar nedeniyle Pazartesi gününe kadar kapatıldığı açıklandı. Yaşanan olaylara dünyadan da tepkiler gelmeye devam ediyor. Amerika Başkanı Donald Trump, Çin ve Hong Kong’un yasayla ilgili uzlaşmaları konusunda umutlu olduğunu söylerken Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de Amerika adına taraflara itidal çağrısı yaptı.

İngiltere Başbakanı Theresa May de konuyla ilgili yaptığı açıklamada söz konusu yasal düzenlemeden endişe duyduklarını dile getirdi. Konuya ilişkin bir açıklamada Avrupa Birliği Komisyonu Sözcülüğü’nden yapıldı. AB de zanlıların Çin’e iadesini kolaylaştıracak yasa konusunda endişe duyduklarını ve bu konuda kaygılarını Çin’e ilettiklerini belirtti.

1997 yılında İngiltere'den yönetimi Çin'e devredilen Hong Kong, Çin'den farklı olarak daha demokratik ve özgür kurallara tabi bir özerk bölge. Ancak zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıracak yasanın Hong Kong'un bu özerk durumuna zarar vereceği endişesi yaşanıyor.

(Amerikanın Sesi)